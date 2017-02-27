Родителям предлагают попробовать сдать ЕГЭ в Томской области

27 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Во вторник, 28 февраля, в 15.00 в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования (ул. Пирогова, 10) участники акции «День сдачи ЕГЭ родителями» будут держать госэкзамен по русскому языку.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, родители смогут «примерить на себе» всю процедуру: пройдут металлоискатели и оставят на входе в аудиторию мобильные телефоны и другие средства связи, прослушают инструктаж, ознакомятся с заданиями (конверт будет вскрыт непосредственно в аудитории) и выполнят экзаменационную работу. В аудитории будет организовано видеонаблюдение.

Вместе с родителями ЕГЭ напишет замгубернатора по соцполитике Чингис Акатаев.

Инициировала всероссийскую акцию «День сдачи ЕГЭ родителями» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в Томской области ее проводит департамент общего образования. Пробная сдача позволяет родителям взглянуть на процедуру ЕГЭ изнутри.

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