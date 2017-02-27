Томские подводники привезли семь медалей с этапа Кубка мира в Венгрии

27 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Команда Томской области завоевала семь медалей на первом этапе Кубка мира по плаванию в ластах, который завершился вчера, 26 февраля, в венгерском городе Эгер, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В соревнованиях приняли участие пять членов сборной команды Томской области: руководитель делегации, тренер сборной команды области Григорий Шумков и сильнейшие спортсмены-подводники мастера спорта международного класса Александра Скурлатова и Дмитрий Журман, а также заслуженные мастера спорта Дмитрий Кокорев и Анна Бер.

Томичи завоевали в Венгрии семь медалей. Дмитрий Журман, которого тренирует заслуженный тренер России Александр Шумков, сделал «золотой дубль» на дистанциях 100 и 200 метров в плавании в ластах и стал бронзовым призером на скоростной дистанции 50 метров плавание в ластах. Спортсменка клуба «СКАТ» ТГУ (заслуженный тренер России Петр Тимченко) Анна Бер на этой же дистанции завоевала «бронзу».

На стометровке томская подводница оказалась более удачливой, приплыв к финишу второй за спортсменкой из Колумбии. Еще одна томичка, Александра Скурлатова, взяла две «бронзы» — в дисциплинах «ныряние в ластах в длину, 50 метров» и «плавание в ластах, 100 метров».

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