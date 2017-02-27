В Тегульдете появится «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

27 февраля 2017

Томский филиал ПАО «Ростелеком» в марте запустит услугу «Интерактивное ТВ» в селе Тегульдет.

«В Томской области „Интерактивным ТВ“ уже пользуются почти 45% всех абонентов широкополосного интернета, 10% из которых проживает в сельских населенных пунктах. „Ростелеком“ работает над расширением зоны предоставления современного управляемого телевидения. В ближайшее время ощутить все плюсы этой услуги смогут порядка четырех тысяч жителей Тегульдета», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Зрители могут не только выбирать каналы, но и решать, в какое время смотреть любимые передачи и фильмы благодаря функции «Управление просмотром». Для удобства пользования каналы разбиты по тематическим блокам. «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» сочетает в себе функции домашнего кинотеатра, караоке-клуба и других контентных сервисов. Сервис «Родительский контроль» позволяет оградить детей от нежелательного контента и ограничить время, которое они могут проводить у телевизора. Все подключенные телеканалы и оплаченные фильмы могут быть доступны на планшетах и смартфонах iOs, Android, телевизорах Samsung и LG с функцией smart без дополнительной оплаты.

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800.

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