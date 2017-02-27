Завтра часть жителей ул.Сибирской в Томске останется без воды

Томский Обзор / Фото: 27 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

Во вторник, 28 февраля, жителей нескольких домов по ул.Сибирской в Томске ожидает отключение воды, сообщает пресс-служба ООО «Томскводоканал».

Отключение связано с подключением нового участка водопроводной линии, а также его промывкой (дезинфекцией). На время проведения работ, с 9.00 до 23.00, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Сибирская, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 102/4, 102/5, 102/6, 102/8, 102/10, 104, 104а, 104/4, 104/5, 104/7.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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