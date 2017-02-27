Томичам расскажут о «Пространстве Независимых»

27 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: СФ ГЦСИ

В четверг, 2 марта, в Томске в Сибирском филиале государственного Центра современного искусства (пер.Нахановича, 3а) состоится встреча с куратором проекта «Пространство Независимых» Германом Преображенским.

Как сообщают организаторы, в ходе встречи философ, куратор фестивалей Нового искусства (зрелищный центр «Аэлита»), куратор проекта «Пространство Независимых» Герман Преображенский расскажет о концепции проекта, ходе работы по проекту за первый сезон, содержании и характере первых выставок и о первых результатах работы и перспективах развития проекта.

Также во время встречи гостям покажут репродукции работ молодых томских художников, снимки с экспозиций. Слушатели получат развернутое представление о работе в независимом выставочном проекте.

Вход на встречу бесплатный, по предварительной регистрации. Чтобы зарегистрироваться достаточно отправить ФИО и контактный телефон по адресу kuklina_1993@bk.ru. Начало мероприятия в 18.30.

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