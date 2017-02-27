Томский серийный похититель велосипедов получил реальный срок

Томский Обзор / Фото: 27 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

Ленинский районный суд Томска признал 29-летнего местного жителя в кражах, грабеже и разбое велосипедов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

«Три велосипеда он украл на улице, еще четыре из подвала жилого дома. Восьмой велосипед мужчина отобрал у несовершеннолетней девочки, катавшейся во дворе собственного дома, а девятый — похитил из пункта проката, угрожая пневматическим пистолетом работнику соседнего велопроката, пытавшемуся помешать ему» — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, за лето 2016 года мужчина различными способами похитил девять велосипедов на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

Задержать похитителя велосипедов удалось в тот момент, когда он ночью скручивал автомобильные номера, собираясь вернуть их владельцу за вознаграждение.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по п.п.«а, б, в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданам, в том числе с незаконным проникновением в хранилище), ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж), ч.1 ст.162 УК РФ (разбой) и ч.3 ст.30 ч.1 ст.325.1 УК РФ (покушение на неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности).

В итоге суд приговорил мужчину к 4 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

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