Следователи выясняют обстоятельства обрушения крыши в Томске
27 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области
Томские следователи проводят проверку по факту частичного обрушения кровли многоквартирного жилого дома под тяжестью снега, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По предварительным данным, утром 23 февраля произошло частичное обрушение под тяжестью снега кровли многоквартирного жилого дома, расположенного на ул.Сибирской в Томске. В результате обрушения никто не пострадал.
В настоящее время следователи следственного отдела по Томск устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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