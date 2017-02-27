Tele2 подвела итоги технического развития в 2016 году в Томской области

27 февраля 2017 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2»

Tele2 подвела итоги работы технического подразделения в 2016 году в Томской области. Компания расширила зону покрытия и внедрила инновационные технические решения, которые сделали мобильный интернет быстрее, а голос — реалистичнее.

Tele2 активно развивала сеть в Томской области, повышая её надежность и расширяя зону покрытия. Оператор провел работы по модернизации базовых станций устаревшего стандарта CDMA на более современный GSM в 17 населенных пунктах области. Стабильная связь в стандарте GSM стала доступна жителям сел Михайловка, Гагарино, Березовка, Тунгусово, Филимоновка, Альмяково, Коломинские Гривы, Куяново, Гарь, Копыловка, Большая Галка, Бундюр, Белый Яр, Высокий Яр, Парбиг, Суйга, а также поселков Лисица и Аргат-Юл. Теперь 95% жителей региона доступна мобильная связь стандарта 2G.

На протяжении всего года Tele2 последовательно увеличивала покрытие и емкость сети 3G. Сейчас скоростным мобильным интернетом могут пользоваться 84% населения региона. Объем трафика на абонента с января 2016 годы увеличился в 2,57 раза. Несмотря на такой рост нагрузки на сети, Tele2 смогла увеличить среднюю скорость передачи данных на абонента на 44% по сравнению с 2015 годом.

Технические специалисты компании в октябре запустили технологию Self-Organized Network (интеллектуальная самоорганизующаяся сеть). Программные модули SON позволяют оптимизировать работу сетей 2G и 3G. Они повышают эффективность взаимодействия сетей. Это сокращает вероятность обрыва разговора или сессии передачи данных. Интеллектуальная сеть гибко подстраивается к изменениям объемов потребляемого интернет-трафика в стандарте 3G, перераспределяя нагрузку между базовыми станциями и даже отдельными секторами. Клиенты оператора в результате могут комфортно пользоваться интернетом даже в часы наивысшей нагрузки на сеть.

В начале 2015 года Tele2 активировала в сети 3G технологию HD-Voice, обеспечивающую максимально реалистичную передачу голоса. Новая технология позволяет повысить реалистичность передачи звука за счёт расширения канала передачи в несколько раз. Стандартный способ кодирования голоса в сетях 3G позволяет передавать диапазон от 300 до 3400 герц. Специальный кодек расширяет эту полосу: нижний порог передаваемых частот при активированном кодеке составляет 50 Гц, а верхний — 7 кГц. Это позволяет передавать голос с минимальными искажениями.

Илья Рыбальченко, технический директор филиала Tele2 в Кемеровской и Томской областях:

«Фокусом работу компании в Томской области в 2016 году было развитие быстрого мобильного интернета. Мы реализовали ряд проектов, которые позволили нам повысить качество услуг — сделать более живыми голоса абонентов и увеличить скорость передачи данных. Мы считаем, что именно стандарт 3G продолжит оставаться наиболее популярной технологией доступа к мобильному интернету в ближайшие два-три года. При этом мы понимаем, что далеко не всем абонентам достаточно возможностей 3G. Поэтому техническая дирекция начала работы по подготовке к запуску сети 4G в регионе. В настоящее время мы проводим исследования радиоэлектронной совместимости диапазонов. Уверен, томские абоненты Tele2 увидят значок „LTE“ на своих смартфонах в этом году».

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