Томский политех открыл центр по обогащению и переработке руд

27 февраля 2017 / Томский Обзор

Сегодня, 27 февраля, Томский политех открыл инжиниринговый центр новых технологий переработки руд, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с церемонии открытия.

«Центр посвящен технологии создания и разработки процессов обработки неорганических материалов. Этот центр будет являться связующим звеном между первичной горной технологией и технологией глубокой переработки минерального сырья», — сказал проректор по научной работе и инновациям ТПУ Александр Дьяченко.

Центр займется внедрением эффективных и недорогих технологий по переработке различных руд. В лаборатории и на опытном участке центра (общей площадью 425 кв. метров) будет вестись разработка технологий комплексной переработки сырья, лабораторная и опытная апробация технологий обогащения и переработки сырья, технологический аудит, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проектирование, инжиниринг.

Проект создания инжинирингового центра стал победителем конкурса Минобрнауки РФ на предоставление господдержки пилотным проектам создания и развития подобных центров на базе вузов. В рамках этой субсидии вуз потратил на создание центра 30 млн рублей, в этом году потратит еще 70 млн рублей.

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