В богашевской школе частично обрушилась кровля

28 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

Минувшей ночью, 28 февраля, в селе Богашево Томского района произошло частичное обрушение кровли в общеобразовательной школе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация об обрушении поступила в 3.15. Площадь обрушения составила 100 кв.метров. Перекрытия в трехэтажном кирпичном здании не повреждены, пострадавших нет.

В сообщении отмечается, что на время проведения ремонтно-восстановительных работ учебный процесс в школе будет приостановлен.

В пресс-службе также не назвали причину обрушения, отметив, что с этим будут разбираться специалисты. Возможными причинами происшествия могли стать неубранный снег или особенности конструкции.

Напомним, это не первый случай обрушения кровли жилого дома в Томской области. Ранее подобные случаи происходили в Томске в домах по пер.Шпальному, ул.Сибирской и в городе Асино.

Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

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