Где томичи будут прятаться в случае войны (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Накануне, в преддверии Всемирного дня гражданской обороны, который отмечается 1 марта, сотрудники ГУ МЧС провели экскурсию в одно из защищенных сооружений Томска.

Специалисты Главного управления МЧС России по Томской области и ОАО «Российские железные дороги» провели экскурсию по защитному сооружению гражданской обороны транспортного ведомства, расположенному по ул. Ново-Деповской и рассказали о назначении сооружения.

Убежище предназначено для сотрудников станции Томск II. Оно рассчитано на 150 человек, которые в случае необходимости смогут находиться здесь в течение 48 часов. Помимо помещения с кроватями в убежище есть медпункт, санузлы и фильтровентиляционная система. Персонал также будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Кроме того в помещении имеется отопление, электро- и водоснабжение и оборудование, измеряющее радиационный фон за пределами убежища. В случае обрушения конструкций персонал сможет экстренно эвакуироваться по аварийному тоннелю.

Убежище поддерживается в состоянии готовности: сотрудники МЧС проводят ежеквартальные проверки систем его жизнеобеспечения.

Фото: Владимир Дударев

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