«Ростелеком» провел экскурсию в томском музее связи для людей с нарушением слуха

28 февраля 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Представители томского отделения Всероссийского Общества Глухих побывали на экскурсии в Музее истории связи Томского филиала ПАО «Ростелеком». Группа из 15 человек при помощи сурдопереводчика познакомилась с экскурсионной программой «Эволюция развития телекоммуникаций».

«От лица общества я выражаю огромную благодарность за теплый прием и увлекательный рассказ о развитии отрасли связи. Кто-то увидел телевизор 1960 — х годов выпуска и сразу вспомнил детство, кто-то впервые увидел телеграфный аппарат. Нам очень понравилась экскурсия и мы обязательно придем сюда с другой группой», — сказала сурдопереводчик Татьяна Кожемяк.

«Уникальность томского музея связи, помимо редких технических устройств, заключается и в том, что многие из них экспонируются в рабочем состоянии. Представленные образцы техники рассказывают о почтовой, телеграфной, телефонной связи, радиосвязи, радиовещании и телевидении. „Ростелеком“ сегодня — высокотехнологичное предприятие, использующее современные технологии мирового уровня. Музей — это история развития отрасли, которую мы бережно храним», — комментирует директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Музей истории связи основан 5 мая 1998 года. Сегодня, фонд музея насчитывает более 11 тысяч экспонатов. Экспозиции музея разделены на несколько секторов: электрическая связь, телеграфная аппаратура, телефонная связь, радиосвязь, телевидение. В музее так же представлены две работающие АТС — декадно-шаговая и координатная. Ежегодно на экскурсии приходят порядка пятисот человек.

Телефон музея связи Томского филиала ПАО «Ростелеком» для справок: +7 913 821 20 83.

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