Предки президента Австрии и известного американского режиссера были студентами ТПУ

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2017 // Фото: News.tpu.ru

Сотрудники Управления внешних связей Томского политеха выяснили, что в вузе в разные годы учились предки недавно избранного президента Австрии Александра Ван дер Беллена и известного американского режиссера театра и кино Майка Николса.

С 1901 по 1917 год Томский технологический институт (ТТИ) императора Николая II (ныне Томский политехнический университет) ежегодно печатал списки своих студентов и слушателей. Сегодня книжки со списками хранятся в отделе редких книг Научно-технической библиотеки ТПУ. Силами сотрудников библиотеки они были оцифрованы и теперь доступ к ним открыт для всех, кому интересна история Томского политеха.

Списки студентов представляют не только библиографическую (ограниченный тираж), но и биографическую ценность, поскольку содержат, помимо фамилий, имен и отчеств, также сведения о месте и дате рождения, окончании среднего образовательного учреждения или курсов других вузов, а также о сословии, вероисповедании и отношении студента к воинской повинности.

В этих списках можно найти как широко известные имена студентов и выпускников Томского политеха, ставших гордостью вуза (первого сибирского академика Михаила Усова, конструктора автомобиля «Руссо-Балт» Дмитрия Бондарева, основателя Норильска и полярного исследователя Николая Урванцева, создателя турбобура Матвея Капелюшникова, геолога-нефтяника Михаила Коровина, профессоров Дмитрия Стрельникова, Иннокентия Бутакова, Павла Силина, Феликса Шахова и многих других), так и имена менее знакомые, но принадлежащие людям выдающимся, ярким, интересным.

Также из списков следует, что в ТТИ учились предки и родственники многих нынешних знаменитостей.

Например, недавно избранный президент Австрии Александр Ван дер Беллен является внучатым племянником студента-механика Сергея Ван-дер-Беллена, окончившего Томский политех в 1914 году. Так же внучатым племянником выпускников вуза Александра и Леонида Дистлеров является Майк Николс — известный американский режиссер театра и кино.

Майк Николс — один из немногих обладателей всех главных наград американской индустрии развлечений: «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми», «Эмми» и «Тони». Настоящая фамилия Николса — Пешковский, его бабушка — Анна Григорьевна Дистлер, сестра студентов-технологов.

«Возможно, пытливые любители генеалогических изысканий обнаружат в оцифрованных документах много других интересных совпадений и пересечений чьих-то родственных связей. Не исключено, что кто-то найдет в этих списках своих предков, ведь через Томский технологический институт за первые 17 лет существования прошло более 10 тысяч человек. Не все они стали выпускниками ТТИ, многие, поступив в институт, позже перевелись в другие высшие учебные заведения Российской империи, кто-то был отчислен за неуспеваемость, кто-то — за участие в студенческих волнениях. Но каждый из них оставил свой след в истории вуза, свидетельством которого и являются соответствующие записи в списках», — сообщает автор проекта Сергей Никифоров.

Так, например, в числе первых студентов ТТИ (списки 1901-1902 годов) значатся будущий доктор астрономии Берлинского университета Николай Каменьщиков, писатель и переводчик произведений Фенимора Купера Николай Могучий, организатор Российского общества радиоинженеров, главный инженер Центральной радиолаборатории Леонид Сапельков, директор библиотеки Академии наук СССР Иннокентий Яковкин, ректор Харьковского технологического и Московского химико-технологического институтов Алексей Маслов и многие другие.

Примечательно, что в списках 1902 года посторонним слушателем 3-го курса механического отделения ТТИ записан Марк Елизаров, муж сестры Ленина Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, в будущем — первый нарком путей сообщения РСФСР. В ФРГ до сих пор выпускают вино-водочные продукты под маркой «SCHILKIN». Основателем предприятия по их производству был студент ТТИ Аполлон Жилкин, после революции эмигрировавший в Германию.

В числе первых студентов ТТИ также числятся востоковед и просветитель Иннокентий Серышев, конструктор морских судов (и зять первого директора вуза Ефима Зубашева) Николай Корнилович, советский генетик-селекционер, герой социалистического труда Виктор Писарев, художник-иллюстратор Вениамин Белкин, профессор Московского нефтяного института Лев Слоним (отец известного скульптора Ильи Слонима и дед российской и британской журналистки Марии Слоним). Профессиональными революционерами в те годы стали студенты-технологи Марк (Арон) Бузанский (подпольщик, делегат IV съезда РСДРП, в будущем – директор Ленинградской филармонии), Владимир Шимановский (борец за Советскую власть на Дальнем Востоке, в его честь назван город Шимановск в Амурской области), Георгий Нагорничевский (организатор социал-демократической организации в Северном Казахстане) и многие другие.

В пресс-службе отмечают, что эта работа проделана в рамках проекта «Выпускник ТПУ». Цель проекта — объединить всех выпускников Томского политеха и создать большое дружное сообщество, которое будет нести его ценности, защищать и продвигать интересы настоящих и будущих выпускников.

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