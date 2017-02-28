Томские приставы арестовали более тысячи бутылок алкоголя

28 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: УФССП РФ по Томской области

Судебные приставы арестовали и передадут на уничтожение более тысячи бутылок алкоголя, суммарным объемом более 900 литров, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Всю продукцию полицейские изъяли во время проверок на предмет административных правонарушений: торговля алкоголем без лицензии. В качестве наказания предпринимателям выписали штраф и конфисковали товар. В результате были изъяты бутылки с водкой, коньяком, вином, бренди и др. На изъятый сотрудниками полиции товар наложили арест судебные приставы. В сообщении отмечается, что алкоголь, в основном, принадлежал владельцам томских магазинов.

Конфискованную продукцию передали представителям «Росспиртпрома», которые направят ее на спецполигон для уничтожения.

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