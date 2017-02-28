Томичам предлагают познакомиться с миром ролевых игр

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2017 // Фото: Vk.com/blackbox_igroden

В субботу, 4 марта, в Томске на игровой площадке Black Box (Московский тракт, 2г, вход справа от крыльца ТЭЮИ) пройдет «ИгроДень» на котором все желающие смогут познакомиться с миром ролевых и интеллектуальных игр.

Как сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте, гостей «ИгроДня» ждут своеобразные мини-форматы, «дегустации», с помощью которых можно будет оценить принцип игр, особенности геймплея.

«Для многих придти на площадку это и есть придти к друзьям, доброжелательным людям, найти новых людей. Но и это не всегда обязательно. Есть форматы игровые для одного, двух человек. Можно будет пошуметь, помозговать или просто посмотреть», — сообщают организаторы.

Гости мероприятия под руководством мастера смогут познакомиться с живыми играми (live-action roleplaying ), словесными ролевыми играми (tabletop rpg ), настольными играми и сыграть в коллекционную карточную игру Magic: the Gathering.

«Magic: the Gathering (Magic, MTG или Магия) – это стратегическая настольная игра, в которой двое игроков становятся волшебниками, использующими огромный арсенал заклинаний, артефактов и магических существ в поединке друг с другом», — рассказывают организаторы.

Мероприятия пройдет с 14.00 до 20.00. Вход беслпатный.

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