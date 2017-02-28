Томичей приглашают принять участие в фестивале уличного искусства «Стенограффия»

Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: 28 февраля 2017 // Фото: stenograffia.ru

В 2017 году в Томске впервые пройдет фестиваль уличного искусства «Стенограффия». В преддверии крупнейшего стрит-арт события в России организаторы запускают конкурс эскизов среди художников, лучшие из которых смогут перенести свои задумки на городские поверхности 8 населенных пунктов страны. Появление новых объектов уличного искусства в Томске поддержит администрация города и компания «Газпромнефть-Восток» в рамках программы «Родные города».

Конкурс продлится с 27 февраля по 27 марта. В нем могут принять участие художники, иллюстраторы, граффити-райтеры и просто творческие люди со всей России, желающие высказаться в городском пространстве. В этом году организаторы фестиваля «Стенограффия» отказались от узких тематических направлений, но подготовили для каждого города рекомендации на основе актуальной социальной проблематики. Так, для Томска предлагается создать рисунки, призванные подчеркнуть особенности города, делающие его уникальным в своем роде. Кроме того, для всех территорий проведения фестиваля в честь года экологии предложена тема «Экология визуального. Думая о будущем, действуем в настоящем».

Лучшие эскизы будут выбраны по итогам экспертного отбора организаторов фестиваля «Стенограффия» и специального городского жюри, в состав которого войдут активные местные жители, представители администрации, компании «Газпромнефть-Восток» и средств массовой информации. Победителям конкурса будет предоставлена поверхность для рисования, а также необходимые для создания арт-объекта материалы.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо отправить бланк участника, эскиз и сопроводительное письмо к нему в адрес оргкомитета: stenograffia@mail.ru. Шаблон конкурсной заявки и положение можно скачать на сайте фестиваля.

«Стенограффия» — ежегодное стрит-арт событие, объединяющее ведущих российских и зарубежных художников уличного искусства. Фестиваль начал работу в Екатеринбурге в 2010 году. С 2015 года при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» фестиваль проводится в 9 населенных пунктах страны. В этом году он пройдет в городах: Екатеринбург, Ноябрьск, Муравленко, Омск, Томск, Ханты-Мансийск, Оренбург, Санкт-Петербург, с. Мыс Каменный и с. Новый Порт.

«Стенограффия» — 2016, фестиваль охватил 9 населенных пунктов:

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