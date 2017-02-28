Томские следователи проводят проверку по факту обрушения крыши сельской школы

28 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

Следственные органы проводят проверку по факту частичного обрушения крыши школы в с.Богашово.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, крыша обрушилась под тяжестью скопившегося снега. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, минувшей ночью, 28 февраля, в школе томского села Богашево частично обрушилась кровля. В результате происшествия никто не пострадал.

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