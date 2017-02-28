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Томские следователи проводят проверку по факту обрушения крыши сельской школы

Томские новости, Богашево школа упала крыша проверка Томские следователи проводят проверку по факту обрушения крыши сельской школы

Следственные органы проводят проверку по факту частичного обрушения крыши школы в с.Богашово.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, крыша обрушилась под тяжестью скопившегося снега. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, минувшей ночью, 28 февраля, в школе томского села Богашево частично обрушилась кровля. В результате происшествия никто не пострадал.

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