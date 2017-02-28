С апреля на дорогах Томской области вводится ограничение

28 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

С 1 апреля на дорогах Томской области вводится временное ограничение движения тяжеловесных транспортных средств, сообщает пресс-служба обадминистрации со ссылкой на начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Константина Белоусова.

Временное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения будет действовать с 1 апреля по 15 мая. Такие ограничения вводятся ежегодно для сохранения дорожного полотна и обеспечения безопасности дорожного движения в неблагоприятных природно-климатических условиях в весенний период.

«В целях соблюдения правил временного ограничения на территории региона будут выставлены посты весового контроля совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Томской области», — подчеркнул Константин Белоусов.

Перечень автомобильных дорог и нагрузки на ось утверждены приказом областного департамента транспорта, дорожной деятельности и связи и размещены на сайте.

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