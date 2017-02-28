«Томь» получила 200 млн рублей на зарплаты и налоги

28 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Футбольный клуб «Томь» получил средства одного из учредителей и генерального спонсора — ПАО «Газпром нефть» — в сумме 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Средства перечислены в рамках договоренностей главы Томской области, президента ФК «Томь» Сергея Жвачкина и председателя правления нефтяной компании Александра Дюкова.

Деньги пойдут на погашение задолженности клуба, в первую очередь по заработной плате за 2016 год и налоговым платежам (в том числе для снятия ограничений с административного здания «Томи» на улице Белинского в Томске, наложенных судебными приставами).

«Наша команда «Томь» продолжает выступать в Российской футбольной премьер-лиге, сохраняет профессиональный статус. Не может быть и речи о том, чтобы вывесить белый флаг и покинуть чемпионат», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

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