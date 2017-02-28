Кровля жилого многоквартирного дома обрушилась в томском селе, пострадавших нет

28 февраля 2017 / Томский Обзор

Частичное обрушение кровли произошло в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Кривошеино Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Пострадавших нет, отметили в пресс-службе.

В свою очередь председатель комитета по ГО и ЧС администрации Томской области Валерий Уйманов уточнил агентству, что повреждено 30 кв.метров кровли. Жильцы от расселения отказались.

Как сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР, по факту обрушения проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первое за текущую зиму подобное происшествие в регионе.

Так, вечером 29 января в двухэтажном 12-квартирном шлакоблочном доме по Шпальному переулку в Томске обрушилась кровля на площади 60 кв.м. Никто не пострадал, однако оказались повреждены коммуникации, находящиеся на чердаке дома. Для ремонта пришлось на время отключить горячее водоснабжение и отопление. Причиной инцидента стал неубранный снег.

23 февраля в Томске на улице Сибирской произошло обрушение кровли в двухэтажном 12-квартирном жилом доме. Площадь обрушения составила 20 кв.м, в результате происшествия никто не пострадал.

Также 23 февраля обрушилась кровля многоквартирного дома N35 на улице АВПУ в городе Асино. Площадь упавшей кровли составила более 300 кв. м. Потолочные перекрытия квартир при этом не повреждены, среди жильцов дома пострадавших нет. По итогам проверки прокуратуры Асиновского района Томской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Кроме того, в отношении управляющей компании ООО «УК «Гарант-Сервис» возбуждено административное дело по статье 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

В ночь на 28 февраля обрушилась часть кровли в школе села Богашево, которое находится в 25 км от Томска. На время проведения ремонтно-восстановительных работ учебный процесс в школе будет приостановлен.

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