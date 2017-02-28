Томичей приглашают на праздничную ярмарку

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2017 // Фото: Vk.com/visoko_market

В субботу, 4 марта, в Томске в пространстве «Высоко» ( ул.Беленца 9/1, 1 под., 6 этаж) пройдет традиционная ярмарка, на которой можно будет купить изделия томских мастеров, одежду, а также поесть, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Ярмарка приурочена к грядущему Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Свои товары на маркете представят 25 участников, у которых можно купить уютные мелочи, блокноты с авторскими обложками, ореховые пасты, украшения и многое другое.

Также гости ярмарки смогут попробовать сандвичи и домашние торты, примерить и приобрести одежду четырех магазинов.

«Участники проходили отбор. Мы стараемся выдержать определенный стиль и уровень мероприятия, соответствующий идеологии нашего пространства. Мы хотим, чтобы гости нашли на этой ярмарке качественные, стильные и интересные подарки. Тематика весна, любовь, 8 марта. Поэтому товары в основном такие, которые можно купить в качестве подарков для женщин, причем любого возраста», — сообщают организаторы.

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