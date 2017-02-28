В Томской ТПП прошел семинар по трансферу технологий и реализации инновационных бизнес-проектов

28 февраля 2017 / Томская торгово-промышленная палата

В понедельник, 27 февраля 2017 года, Региональный интегрированный центр сети Enterprise Europe Network, действующий на базе Томской ТПП при поддержке областного Департамента промышленности и развития предпринимательства, провел семинар для малых и средних предприятий по теме «Трансфер технологий и реализация предпринимательских и инновационных проектов».

В качестве эксперта выступил Александр Сергеевич Семенов (г. Москва) — к.ф.-м.н., сертифицированный специалист-практик в области управленческого консалтинга, инвестиций и коммерциализации технологий, а также генеральный директор Консалтинговой группы «Венчурный консалтинг» (VCGroup) и преподаватель курсов инновационного менеджмента и ВЭД в РУДН, Высшей школе экономики, Московской международной высшей школе МИРБИС. Александр Семенов является соавтором пяти книг по бизнес-инвестированию, кроме того, на его счету консультирование более 400 стартапов.

Участниками семинара стали представители 18 предприятий малого и среднего бизнеса Томской области.

Вводная часть семинара была посвящена геополитическим аспектам: выделены основные направления инвестиционных потоков, обозначены страны, перспективные для сотрудничества, и страны, в которых велика вероятность возникновения геополитических рисков при реализации бизнес-проектов. При этом потенциальные страны-партнеры были выделены с учетом конкретных видов деятельности участвующих в семинаре предприятий.

В рамках семинара были представлены схемы поступления инвестиций, рассмотрены вопросы подготовки и содержания документов предпринимательского проекта на привлечение финансирования, формирования команды для реализации проекта, построения бизнес-модели и маркетинговой стратегии.

Особый интерес у предпринимателей Томской области вызвали вопросы и вывода инновационного продукта на рынок и способы привлечения инвесторов. Помимо этого, обсуждались проблемы жизненного цикла инновации, были освещены основные методы анализа рынка, формы коммерциализации интеллектуальной собственности и принципы ее защиты, а также рассмотрены существующие модели и функции трансфера технологий и специфика трансфера технологий в России.

Тезисы семинара подкреплялись практическими примерами и рекомендациями участникам в консультационном режиме.

Семинар организован в рамках региональной программы развития малого и среднего предпринимательства Томской области.

Кроме семинаров и круглых столов, которые запланированы на март и май 2017 года, Региональный интегрированный центр — Томская область планирует в 2017 году провести цикл межрегиональных деловых встреч в рамках проекта «Возможности промышленных регионов РФ для развития инновационного и экспорто-ориентированного МСБ Томской области» для СМСП Томской области с предприятиями Урала в Екатеринбурге.

Также в рамках деятельности международной сети планируется провести международный проект по повышению эффективности деятельности субъектов МСП Томской области направления частной медицины в сфере международного сотрудничества со странами-членами европейской сети поддержки предпринимательства Enterprise Europe Network — Южной Кореей в ноябре 2017 года.

Набор участников уже открыт, для записи на мероприятия требуется связаться с сотрудниками центра по телефону в Томске 433–218 либо по электронной почте svn@tomsktpp.ru.

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