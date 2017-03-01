«Мастерская больничных клоунов» продолжает работу в Томске

1 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: АНО «Партнеры по радости»

В феврале 2017 года в Томске стартовал проект «Мастерская больничных клоунов», в рамках которого пройдут серия мастер-классов и тренингов по больничной клоунаде, сообщают организаторы в АНО «Партнеры по радости».

В феврале 25 волонтёров из сибирских регионов прошли обучение в рамках V Региональной школы по больничной клоунаде. Интенсив-курс стал первым этапом масштабного проекта «Мастерская больничных клоунов». В марте волонтёры посетят детские больницы Сургута, Иркутска, Новосибирска, Томска и Кемеровской области.

«Региональная школа позволила волонтёрам сформировать представление о больничной клоунаде, получить навыки работы с детьми, научиться создавать пространство для игры. Мы значительно расширили формат Школы и предложили волонтёрам образовательные модули по социальному проектированию, фандрайзингу, связям с общественностью и оформлению заявок на гранты. Приглашённые специалисты города Томска рассказали о других действующих проектах в поддержку и защиту детства. До конца сентября в Томске планируется провести 21 тренинг для волонтёров по направлениям «Актёрское мастерство», «Психология», «Работа с детьми с особенностями развития». Первые из них пройдут уже 5 марта», ― добавила Наталья Шимина, директор АНО «Партнёры по радости».

АНО «Партнёры по радости» ― автономная некоммерческая организация, оказывающая услуги по социально-культурной реабилитации детей, находящихся на лечении в больнице и дома, и продвигающая в практику детских больниц игровые методы реабилитации. С 2011 года на территории Томска и регионов Сибири организацией было реализовано более 15 проектов и сотни социальных акций и мероприятий. При реализации проекта используются средства государственного гранта.

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