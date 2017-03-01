Полномочия регионов необходимо пересматривать, денег на все не хватит — врио томского губернатора

1 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин просит федеральные власти пересмотреть объем полномочий регионов из-за нехватки средств на их реализацию, сообщает агентство «Интерафкс-Сибирь».

«Представьте, что у региона есть 100 рублей, а для того, чтобы ему выполнить полномочия, надо 200. И какие бы мы методики ни применяли, какие бы мы субвенции, субсидии ни сделали, это не решает задачу», — заявил Сергей Жвачкин на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главами регионов.

При этом, по его словам, популистские призывы передать налоги с федерального на региональный уровень являются антигосударственными. Для решения проблемы, отметил он, есть два пути.

«Первый — если мы не можем выполнить, это надо между собой признать и начать снижать планку полномочий. Второй — надо по каждому региону посмотреть и рассмотреть источники финансирования для выполнения этих полномочий», — сказал Сергей Жвачкин.

В свою очередь Дмитрий Медведев заметил: «Есть и третий путь, на который мы рассчитываем — это увеличение собственной доходной базы, над этим надо работать».

«Да, мы этим занимаемся», — ответил Сергей Жвачкин.

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