Полномочия регионов необходимо пересматривать, денег на все не хватит — врио томского губернатора
Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин просит федеральные власти пересмотреть объем полномочий регионов из-за нехватки средств на их реализацию, сообщает агентство «Интерафкс-Сибирь».
«Представьте, что у региона есть 100 рублей, а для того, чтобы ему выполнить полномочия, надо 200. И какие бы мы методики ни применяли, какие бы мы субвенции, субсидии ни сделали, это не решает задачу», — заявил Сергей Жвачкин на встрече председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главами регионов.
При этом, по его словам, популистские призывы передать налоги с федерального на региональный уровень являются антигосударственными. Для решения проблемы, отметил он, есть два пути.
«Первый — если мы не можем выполнить, это надо между собой признать и начать снижать планку полномочий. Второй — надо по каждому региону посмотреть и рассмотреть источники финансирования для выполнения этих полномочий», — сказал Сергей Жвачкин.
В свою очередь Дмитрий Медведев заметил: «Есть и третий путь, на который мы рассчитываем — это увеличение собственной доходной базы, над этим надо работать».
«Да, мы этим занимаемся», — ответил Сергей Жвачкин.