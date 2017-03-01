Девочка-подросток получила травмы при падении снега с крыши дома в Томске
1 марта 2017 / Томский Обзор
Томские следователи проводят проверку по факту получения травм несовершеннолетней в результате обрушения снега с крыши жилого дома в Ленинском районе Томска, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
По предварительным данным, дне 28 февраля на девочку, 2002 года рождения, с крыши пятиэтажного жилого дома обрушился снег. Девочка госпитализирована.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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