Девочка-подросток получила травмы при падении снега с крыши дома в Томске

1 марта 2017 / Томский Обзор

Томские следователи проводят проверку по факту получения травм несовершеннолетней в результате обрушения снега с крыши жилого дома в Ленинском районе Томска, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, дне 28 февраля на девочку, 2002 года рождения, с крыши пятиэтажного жилого дома обрушился снег. Девочка госпитализирована.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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