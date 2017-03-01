В Асине директора компании арестовали за отказ чистить снег

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Руководитель управляющей компании в Асино попал под административный арест после того как отказался чистить снег в последний день отбывания обязательных работ, сообщает пресс-служба УФССП РФ по Томской области.

В конце прошлого года два директора управляющих компаний города Асино (один из них уже оставил руководящее место) совершили административное правонарушение – их предприятия обслуживали многоквартирные дома с нарушением лицензионных требований. Обоих суд оштрафовал на 25 тыс. рублей. Однако граждане не стали платить, в связи с чем судебные приставы составили административные протоколы. В итоге оба руководителя обязаны были отработать на благо города по 40 и 20 часов соответственно в асиновском «Спецавтохозяйстве».

«Руководитель, которому суд назначил 40 часов отработки, добросовестно трудился – чистил снег на улицах города, в том числе на остановках общественного транспорта. Второй начальник тоже отбывал наказание (по 4 часа в день), однако постоянно отвлекался на телефонные звонки, а в последний день и вовсе не пришел в САХ под предлогом сильной занятости», — говорится в сообщении.

В результате в отношении него приставы вновь составили протокол по факту уклонения от административного наказания. На этот раз суд отправил должника под административный арест на сутки, которые гражданин провел в изоляторе временного содержания. В сообщении уточняется, что столь малый срок обусловлен тем, что гражданин почти полностью отработал наказание.

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