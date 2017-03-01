Тело мужчины обнаружили в районе карандашной фабрики в Томске
1 марта 2017 / Томский Обзор
Томские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Тело было обнаружено вчера, 28 февраля в районе Сибирской карандашной фабрики (ул.Войкова, 75). Личность погибшего не установлена.
Как сообщили в ТО ПСС, тело мужчины извлекали из технического водоема.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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