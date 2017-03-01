Тело мужчины обнаружили в районе карандашной фабрики в Томске

1 марта 2017 / Томский Обзор

Томские следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело было обнаружено вчера, 28 февраля в районе Сибирской карандашной фабрики (ул.Войкова, 75). Личность погибшего не установлена.

Как сообщили в ТО ПСС, тело мужчины извлекали из технического водоема.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги/темы: