В Томской области зафиксировано увеличение пораженных шелкопрядом площадей

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Площадь пораженных шелкопрядом лесов в Томской области может увеличиться на четверть — до 600 тыс. га, так как зафиксировано увеличение очага на территории Первомайского района, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента лесного хозяйства.

«Действовать необходимо максимально быстро, мы ожидаем, что площадь, пораженная шелкопрядом, может увеличиться до 600 тыс. га, 200 тыс. га из которых — уже погибшие леса — это около 30 млн кубометров древесины, представляющей огромную пожароопасность», — приведены в сообщении слова руководителя департамента Михаила Малькевича.

В настоящее время площадь, пораженная вредителем, составляет 475 тыс. га, размер вновь обнаруженной площади пока уточняется.

В сообщении также отмечается, что областной департамент провел переговоры с двумя авиакомпаниями из Ачинска и Краснодара — основными игроками на рынке услуг по обработке лесов пестицидами. В настоящее время изучаются технические возможности самолетов. Всего на обработку лесов региона планируется привлечь 24 воздушных судна.

«Припоселковые кедровники, лесные насаждения вокруг населенных пунктов и дорог, особо охраняемые природные территории и заказники будут обрабатываться только биологическим препаратом, абсолютно безопасным для людей, животных и энтомофауны», — добавил Михаил Малькевич.

Как сообщалось, Томская область первым из регионов приняла решение о софинансировании затрат на борьбу с шелкопрядом: направит 50 млн рублей при общей необходимости 450 млн рублей. Решение о финансировании из федерального бюджета находится в стадии обсуждения. Мероприятия по ликвидации вредителя стартуют в апреле, когда эффективность обработки максимально высокая: гусеницы начинают просыпаться и выходить из подстилки.

В Сибири шелкопрядом поражено не менее 1,3 млн га лесов. Причинами резкого увеличения популяции сибирского шелкопряда стали теплые зима, весна, лето и сентябрь.

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