Два кота снова могут ходить, благодаря имплантатам ТПУ (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2017 // Фото: News.tpu.ru

Коты Томас и Кутузов снова смогут ходить благодаря имплантатам, разработанным томскими учеными. Они стали первыми четвероногими пациентами, для лечения которых была применены титановые имплантаты с биоактивными покрытиями, сообщает пресс-служба томского политеха.

«У одного из котов отсутствовала передняя лапа, у другого — задняя. Их хозяева обратились в ветклинику «БЭСТ», и врачи предложили им опробовать способ лечения с использованием имплантатов с нашим покрытием. Хозяева согласились, животных прооперировали. Сейчас оба они находятся под наблюдением, врачи-ветеринары систематически делают им рентген и томографию, результаты которых показывают, что имплантаты успешно прижились. Четвероногие пациенты, по словам врачей, чувствуют себя с искусственными «лапами» так же комфортно, как если бы это были их собственные», — рассказывает доцент кафедры экспериментальной физики ФТИ ТПУ Сергей Твердохлебов.

После Томаса и Кутузова пациентом №3 стал рыжий кот с переломом сразу двух задних конечностей.

«С такими тяжелыми травмами самостоятельно передвигаться этот кот смог бы только с помощью специальной инвалидной коляски для животных. Наша разработка позволила ему избежать такой участи», — говорит Сергей Твердохлебов.

Как сообщают ветеринары, имплантаты ТПУ у рыжего пациента прижились так же хорошо, как и у двух предыдущих, и сейчас он вполне уверенно расхаживает по клинике на всех четырех ногах.

На сегодняшний день под нужды ветеринарных врачей политехниками изготовлено для клиники «БЭСТ» порядка 40 титановых имплантатов с биоактивными покрытиями.

Такие покрытия, изготавливаемые на основе фосфатов кальция и других соединений, делают имлантаты наиболее похожими на настоящую кость. Они реже отторгаются организмом, лучше приживаются и ускоряют процессы регенерации.

Сегодня в России отмечается День кошки. Этот неофициальный международный праздник в разные даты отмечается по всему миру. В День кошки люди чествуют заслуги мурлык, показывают им свое почтение и любовь. В России праздник впервые был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пес» в 2004 году.

Напомним, разработки научного коллектива ТПУ для имплантологии сегодня используются уже не только для лечения животных, но и выходят на стадию клинических испытаний (ред. — испытаний с участием человека). Некоторые новые имплантаты Томского политеха используются по показаниям в медицинской практике в одном из ведущих ортопедических центров России — Центре Илизарова. По хозяйственным договорам с центром в ТПУ разработана технология формирования кальций-фосфатных покрытий на пористых титановых имплантатах, изготовленных на основе аддитивных технологий, нанесены биоактивные покрытия на партию таких накостных и внутрикостных имплантатов. Испытывают разработки политехников и в других медицинских центрах России и зарубежья. В дальнейших планах ученых — вывести эти технологии на рынок медицинских изделий.

Фото: news.tpu.ru

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