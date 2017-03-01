Скончался томский художник-авангардист Николай Беглюк

1 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томский художник-авангардист Николай Беглюк скончался 24 февраля.

Известный томский художник родился в 1950 году в Красноярском крае. Закончил Красноярское училище им.В.И.Сурикова. С 1974 года жил и работал в Томске, где занимался монументальной живописью. Участвовал в выставках с 1975 года.

Многие годы Николай Степанович был членом правления Томской организации Союза художников России. С 2011 года руководил Томской региональной общественной организацией «Союз монументалистов, скульпторов и дизайнеров». Николай Беглюк автор мозаику «Парад планет» на Дворце творчества детей и молодежи.

Также одну из его работ — «Март» — можно будет увидеть на выставке «Избранное. Из собрания ТОХМ», которая открывается в Томском областном художественно музее завтра, 2 марта и будет работать до 3 апреля.

Коллектив «Томского Обзора» приносит соболезнования семье и близким Николая Беглюка.

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