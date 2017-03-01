Три деревянных дома выставят на торги в Томске

1 марта 2017 / Томский Обзор

Три объекта деревянного зодчества Томска выставлены на торги на право долгосрочной аренды. Аукцион состоится в четверг, 9 марта, сообщает пресс-служба мэрии.

Объекты, которые предлагают арендовать инвесторам – три расселенных деревянных здания, входящих в перечень объектов деревянного зодчества. Это дома по ул. Гоголя, 18/1, ул. Лермонтова, 24, и ул. Тверская, 66а. Начальный размер годовой арендной платы этих лотов составляет от 42 675 до 88 771 рублей.

Все три объекта нуждаются в капитальном ремонте.

Напомним, обязанность по проведению ремонтных работ и восстановлению исторического облика фасадов деревянных зданий предусмотрены условиями договора аренды. Подготовив проектную документацию на проведение капитального ремонта здания, предприниматели в течение двух лет смогут платить 0,1% арендной платы за землю и до 10% арендной платы за объект. После выполнения ремонтных работ в деревянных домах арендная плата за здание снизится до 1 рубля в год, а льготная плата за землю будет установлена уже на весь срок аренды.

На данный момент уже девять деревянных зданий на территории Томска переданы в аренду инвесторам для восстановления и последующей эксплуатации сроком на 49 лет.

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