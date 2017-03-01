Кровля жилого дома обрушилась в томском селе Тогур, пострадавших нет

1 марта 2017 / Томский Обзор

Обрушение кровли жилого одноэтажного многоквартирного дома произошло на улице Болотной в селе Тогур Колпашевского района, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районную администрацию.

«Обрушение произошло на площади 40 кв.м. Люди не пострадали, но повреждены три квартиры, в которых проживают 14 человек, в том числе трое детей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе районной администрации агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что власти сельского поселения занимаются временным переселением семей из пострадавших квартир.

Это не первое за текущую зиму обрушение кровель зданий в Томской области из-за неубранного снега.

Так, вечером 29 января в двухэтажном 12-квартирном шлакоблочном доме по Шпальному переулку в Томске обрушилась кровля на площади 60 кв.м. Никто не пострадал, однако оказались повреждены коммуникации, находящиеся на чердаке дома. Для ремонта пришлось на время отключить горячее водоснабжение и отопление. Причиной инцидента стал неубранный снег.

23 февраля в Томске на улице Сибирской произошло обрушение кровли в двухэтажном 12-квартирном жилом доме. Площадь обрушения составила 20 кв.м, в результате происшествия никто не пострадал.

Также 23 февраля обрушилась кровля многоквартирного дома N35 на улице АВПУ в городе Асино. Площадь упавшего участка превысила 300 кв. м. Потолочные перекрытия квартир при этом не повреждены, среди жильцов дома пострадавших нет. По итогам проверки прокуратуры Асиновского района Томской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Кроме того, в отношении управляющей компании ООО «УК «Гарант-Сервис» возбуждено административное дело по статье 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений).

В ночь на 28 февраля обрушилась часть кровли в школе села Богашево, которое находится в 25 км от Томска. На время проведения ремонтно-восстановительных работ учебный процесс в школе будет приостановлен.

В тот же день произошло частичное обрушение кровли в двухэтажном кирпичном жилом доме в селе Кривошеино.

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