18+
18+

Томичам предлагают выбрать лучшее название туристического маршрута по области

Томские новости, Путешествия, Конкурсы и акции, маршрут конкурс название русское географическое общество Томичам предлагают выбрать лучшее название туристического маршрута по области

Томское областное отделение «Русского географического общества» (РГО) объявило конкурс на лучшее название брендового регионального туристического маршрута, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Рабочее название маршрута - «Золотое кольцо Томской области». Предполагается, что он познакомит туристов с историческими, культурными, природными достопримечательностями области, национальными традициями населения и будет сочетать в себе элементы культурно-познавательного, религиозного, медицинского, событийного и других видов туризма.

Маршрут выходного дня рассчитан на 3 дня и 2 ночи. На первом этапе он охватит Томск и восемь районов области — Шегарский, Кривошеинский, Молчановский, Колпашевский, Каргасокский, Парабельский, Чаинский, Томский. Протяженность маршрута ориентировочно 1300 км.

Анкеты участников с вариантами названий принимаются до 10 марта 2017 года в письменном виде по адресу Томск, пр. Ленина,75 (Томский областной краеведческий музей) или в электронном виде на e-mail rgotomskinfo@gmail.com.

Результаты конкурса будут опубликованы 13 марта на официальном сайте Томского областного отделения «Русского географического общества».

Тэги/темы: