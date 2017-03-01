Томичам предлагают выбрать лучшее название туристического маршрута по области

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2017 // Фото: Rgotomsk.com

Томское областное отделение «Русского географического общества» (РГО) объявило конкурс на лучшее название брендового регионального туристического маршрута, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Рабочее название маршрута - «Золотое кольцо Томской области». Предполагается, что он познакомит туристов с историческими, культурными, природными достопримечательностями области, национальными традициями населения и будет сочетать в себе элементы культурно-познавательного, религиозного, медицинского, событийного и других видов туризма.

Маршрут выходного дня рассчитан на 3 дня и 2 ночи. На первом этапе он охватит Томск и восемь районов области — Шегарский, Кривошеинский, Молчановский, Колпашевский, Каргасокский, Парабельский, Чаинский, Томский. Протяженность маршрута ориентировочно 1300 км.

Анкеты участников с вариантами названий принимаются до 10 марта 2017 года в письменном виде по адресу Томск, пр. Ленина,75 (Томский областной краеведческий музей) или в электронном виде на e-mail rgotomskinfo@gmail.com.

Результаты конкурса будут опубликованы 13 марта на официальном сайте Томского областного отделения «Русского географического общества».

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