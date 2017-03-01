Газета «За строительные кадры. ТГАСУ» отмечает 60-летие

1 марта 2017 / Томский Обзор

Сегодня, 1 марта, газета Томского государственного архитектурно-строительного университета «За строительные кадры. ТГАСУ» отметит 60-летний юбилей.

Газета издается с 1 марта 1957 года. Всего за этот время вышло 1 767 номеров. Приказ о создании газеты был издан по итогам заседания бюро обкома КПСС от 25 января 1957 года:

Более 30 лет в газете работала Екатерина Глотова — личность легендарная. Более 25 лет она возглавляла газету. На это время пришлись и так называемые «годы застоя», и «перестройка», и период становления демократии.

А вот как менялась шапка газеты со времени ее создания и до сегодняшнего дня:

1959 год:

70-е годы:

80-е годы:

1991 год:

2003 год:

А так она выглядит сегодня:

В 2014 году издание зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области.

О чем писала газета в прошлые годы? Конечно, о строительстве, студентах и выпускниках, бурной жизни университета (института), и даже о музыке:

Юбилей издания откроет череду праздничных мероприятий, приуроченных к 65-му дню рождения ТГАСУ.

– Мы отпразднуем день рождения в формате расширенной редакционной планерки с участием приглашенных экспертов, – рассказала Ольга Белова, главный редактор газеты. – В повестке – вчера, сегодня и завтра нашей газеты. Также будет работать фотозона, где каждый сможет примерить роль корреспондента 60-х годов. В программе есть еще несколько сюрпризов, которые мы пока раскрывать не будем.

Празднование 60-летия пройдет в конференц-зале ТГАСУ (второй этаж Красного корпуса ТГАСУ) в 16:00.

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