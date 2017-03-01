В Томске возбудили уголовное дело после падения снега на ребенка

1 марта 2017 / Томский Обзор

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования девочки в результате падения на нее снега с крыши жилого дома, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«По предварительным данным, 28 февраля 2017 года в результате оказания сотрудниками ООО «Жилремонт» услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и бездействия по очистке снега с крыши дома № 23 по ул.Смирнова в г.Томске, на несовершеннолетнюю девочку обрушился снег с крыши указанного дома. Девочка госпитализирована с травмами в ОГАУЗ «БСМЭ № 2», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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