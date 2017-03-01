Сибкабель подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO

1 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

АО «Сибкабель» (входит в холдинг «Кабельный альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) прошло ресертификацию на соответствие стандартам системы менеджмента качества (ISO 9001:2015) и Международного стандарта железнодорожной промышленности IRIS, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Представители Ассоциации по сертификации „Русский регистр“ в течение четырех дней проверили деятельность 20 управлений, отделов и цехов: беседовали с руководителями, анализировали документы и наблюдали за работой подразделений», — говорится в сообщении.

Аудиторы проверили качество продукции предприятия, техническое перевооружение и внедрение новых технологий. Также ревизоры изучили процессы сбора и анализа данных и обеспечения безопасности продукции и персонала.

Новый стандарт системы менеджмента качества ISO 9001:2015 (ранее была версия ISO 9001:2011) начал действовать в сентябре 2015 года. Основная особенность новой версии состоит в том, что у компаний возникла необходимость обозначать внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на способность организации достичь поставленных целей, а также способы их профилактики и преодоления.

Холдинг «Кабельный альянс» объединяет АО «Сибкабель», ОАО «НИКИ» (оба — Томск), ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (Владимирская область), ЗАО «Уралкабель» (Екатеринбург).

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