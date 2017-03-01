Подростка убило током в Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области следователи проводят проверку по факту смерти 16-летнего подростка, погибшего после удара током, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, около 00 часов 1 марта трое учащихся Белоярского филиала ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленности индустрии и сервиса», расположенного в поселке Белый Яр, отправились погулять. Во время прогулки 16-летний подросток залез на опору линии электропередач, где его ударило током. В автомобиле «скорой» врачи констатировали смерть подростка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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