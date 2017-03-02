В Томске стартовал Фестиваль актуального научного кино

2 марта 2017 / Томский Обзор

Вчера, 1 марта, в Томске стартовал Фестиваль актуального научного кино ФАНК. До конца недели жители города смогут увидеть лучшие фильмы о науке и технологиях, а также принять участие в научно-образовательных ток-шоу, лекциях и мастер-классах, сообщают организаторы.

Площадками Фестиваля станут Томская областная библиотека им. А. С. Пушкина, Томский планетарий, Кванториум, Томский государственный университет, зрелищный центр «Аэлита», Томский политехнический университет, СибГМУ.

Сегодня, 2 марта, для томичей будут открыты двери сразу четырех площадок. В городской кофейне «Эндорфин» ученый секретарь Института биофизики СО РАН Егор Задереев проведет научное ток-шоу «Сколько стоит планета? Пять способов оценки окружающей среды». В 16:00 на площадке Открытого молодежного университета состоится показ фильма «Тайная жизнь материалов». Вечерняя программа пройдет в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. В 18:30 в рамках Сибирского лекториума свои лекции прочтут руководитель образовательной программы «Современная космонавтика» Московского политехнического университета Александр Шаенко и основатель Сибирского лекториума Александра Гроховская. А в 19:00 состоится показ нашумевшего фильма «Сахар» — о вреде «здоровой» пищи и истинном влиянии сахара на наш организм.

Завтра, 3 марта, на трех площадках ФАНК состоятся три кинопоказа. В 16:00 посетители Открытого молодежного университета смогут посмотреть фильм «Космический мечтатель» — о легендарной научной фигуре, повлиявшей на большое количество дисциплин и областей знаний — Фримане Дайсоне. В 18:30 в Томском планетарии вместе с завкафедрой медицинской и биологической кибернетики с курсом медицинской информатики СибГМУ Константином Бразовским зрители посмотрят фильм «Против метода» — об известном математике и эксперте в области информатики Грегори Хайтин, который уверен, что есть истина, которая не может быть доказана, есть проблемы, которые невозможно разрешить. Завершится день показом фильма «Ящик Пандоры» в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. После кинопоказа состоится дискуссия с руководителем Центра общественных и международных связей Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами Никитой Медянцевым.

Выходные дни станут самыми насыщенными в программе ФАНК. Субботний день для ФАНК стартует в Томском государственном университете с размышлений о том, что такое счастье и что дает человеку ощущение счастья. Зрители будут искать ответ на это вместе создателями фильма «Счастливый фильм» и приглашенным экспертом — психологом и бизнес-тренером Надеждой Челомовой. Начнется показ в 12:00 в ауд. 229 главного корпуса ТГУ. В 12:30 на двух площадках параллельно начнутся показы фильмов «Тайная жизнь материалов» (в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина) и «Терра» (в Открытом молодежном университете). После просмотра фильмов про материалы состоится дискуссия с Яковом Медведковым, химиком. участником Science Slam Самара. В 14:00 Яков Медведков прочтет лекцию для семейной аудитории «Зачем открывать новые соединения?». В 15:00 в зрелищном центре «Аэлита» будет показан фильм о первом в истории абсолютном чемпионе мира по шахматам Магнусе Карлсене «Магнус». В 15:30 в джаз-кафе «Андеграунд» пройдет новый для Томска формат «Разберем на атомы» на тему «Куда приводят мечты?». Ведущим ток-шоу станет Кирилл Логинов, основатель формата «Разберем на атомы» и директор ИЦАЭ Новосибирск. О мечтах поделятся своими размышлениями психолог Надежда Челомова, инженер Александр Шаенко и томский кинематографист Евгений Жуков. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию https://icae-tomsk.timepad.ru/event/450088/. В 17:00 зрители снова переместятся в Томскую областную библиотеку им. А. С. Пушкина и вместе с ведущим инженером в Mentor Graphics Николаем Князевым будут в фильме «Лимб» искать ответ на вопрос «Что же такое Всемирная паутина: храм новой цивилизации или кладбище нашей истории?». Завершится программа в Томском планетарии в 18:30 просмотром фильма «Космический мечтатель приземлился».

В заключительный день ФАНК в Томске жители и гости города смогут посмотреть три фильма, а также посетить мастер-класс и сыграть в живую фантастическую игру. В 12:30 в Библиотеке им. А. С. Пушкина пройдет показ фильма «Вермеер Тима» — о том, как изобретатель Тим Дженсон пытается разгадать одну из интереснейших загадок истории искусств: как художник Ян Вермеер мог создавать настолько реалистичные полотна. Экспертные комментарии можно будет получить от Александра Шеманаева, главы отдела электроники лаборатории мехатроники и робототехники MechTeam. В Аэлите в 15:00 зрители смогут увидеть фильм о попытке изобретателей создать робота с глобальным разумом — «Машина сновидений». Дискуссию после фильма проведет Николай Князев, ведущий инженер в Mentor Graphics, эксперт в области математического моделирования. А в 14:30 основатели игровой площадки BlackBox в Томске проведут для всех желающих живую фантастическую игру Сектор «Бета» в Библиотеке им. А. С. Пушкина. Как сообщают организаторы игры, герои игры окажутся на секретной тренировочной базе и пройдут испытание по управлению роботами-андроидами. За время игры участники познакомятся с основными принципами программирования, и для этого не потребуются ни знание специальных языков, ни даже компьютер — все программы будут составляться на обычном языке, и игроки смогут тут же увидеть, как их код воплощается в жизнь актерами-«роботами». Завершится ФАНК в Томске на «счастливой» ноте — показом фильма «Счастоивый фильм» в 17:00 в Библиотеке им. А. С. Пушкина.

Фестиваль организован при поддержке компаний СИБУР и Сети информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) ГК «Росатом». Более подробно с программой ФАНК в Томске можно ознакомиться на сайте Csff.ru и в группе ВКонтакте.

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