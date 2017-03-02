Пожилого мужчину придавило снегом в Томске

2 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

Вчера вечером, 1 марта, в Томске заваленным снегом оказался пожилой мужчина, который очищал крышу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В пожарно-спасательную службу сообщение поступило в 17.30: с крыши одноэтажного дома по пер.Картасному сошел снег и под его толщей находится человек. На место выехали пожарные и спасатели.

«Установлено, что при попытке сбить снег с кровли пристройки дома, на 82-летнего хозяина дома съехали снежные массы. Его сын вместе с прибывшими пожарными вызволили мужчину из снежного плена и передали бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

МЧС призывает томичей соблюдать технику безопасности при очистке кровель от снега.

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