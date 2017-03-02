В Томске задержали грабителей, напавших на продавца (ФОТО, ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемых в разбойном нападении на один из магазинов на Большой Подгорой в Томске, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ими оказались двое местных жителей 26 и 35 лет, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности. По данным следствия, вечером подозреваемые в масках ворвались в магазин и, угрожая работнику магазина, закрыли его в подсобном помещении. После этого злоумышленники вскрыли кассовый аппарат, забрали деньги и скрылись. Ущерб, причиненный преступными действиями, составил более 20 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Теперь налетчикам грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото, видео: 70.мвд.рф

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