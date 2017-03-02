В Томской области чиновник спустил на онлайн-покер более 180 тыс. бюджетных рублей

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Прокуратура Бакчарского района направила в суд уголовное дело о хищении бюджетных средств муниципальным служащим. Украденное чиновник потратил на онлайн-покер, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Дело было возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По версии следствия обвиняемый с мая по декабрь 2016 года присвоил себе более 180 тыс. рублей, принадлежащих Вавиловскому сельскому поселению.

«В эту сумму вошли денежные средства, поступившие в кассу администрации от населения в счет оплаты за аренду земли и имущества, а также денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы работникам администрации и для приобретения канцелярских товаров», — говорится в сообщении.



Похищенные деньги обвиняемый проиграл в онлайн-игре «PokerStars». Обвиняемый пытался скрыть факт присвоения денег и попробовал оформить кредит в банке, но получил отказ.

Свою вину чиновник признал полностью и в ходе предварительного расследования добровольно возместил потраченные им деньги.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Бакчарский районный суд Томской области.

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