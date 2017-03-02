В этом году в Томской области высадят 3,5 миллиона саженцев

2 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В 2017 году, который стал Годом экологии, в Томской области высадят 3,5 млн саженцев на площади 22 тыс. га, что почти на 5,5 тыс. га больше аналогичного показателя прошлого года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Искусственное лесовосстановление — посадка лесных культур — запланировано на площади 642 га, на 490 из которых деревья высадят арендаторы лесных участков. Комбинированное лесовосстановление, когда на площадях с недостаточным количеством подроста проводится подсадка саженцев, будет проведено на 1,1 тыс. га, содействие естественному лесовосстановлению — на 20,3 тыс. га. В общей сложности в лесах региона в 2017 году должно появиться не менее 3,5 млн новых деревьев — кедров, сосен и елей.

«Посадки лесных культур пройдут на всей территории лесного фонда. С учетом того, что область ежегодно перевыполняет план по лесовосстановлению, количество высаженных деревьев по факту должно быть кратно выше», — отметил заместитель начальника облдепартамента лесного хозяйства Роман Смалев.

По итогам 2016 года план по лесовосстановлению в Томской области был перевыполнен на 71 %. Посадки и посев лесных культур в рамках искусственного лесовосстановления проведены в Александровском (46 га), Асиновском (78,8 га), Бакчарском (90 га), Верхнекетском (62,7 га), Зырянском (313 га), Каргасокском (3,1 га), Кожевниковском (53,6 га), Корниловском (67,2 га), Кривошеинском (97,6 га), Молчановском (151,6 га), Первомайском (51,5 га), Тегульдетском (195,8 га), Тимирязевском (81,4 га), Томском (29,2 га), Улу-Юльском (127,5 га), Чаинском (26,4 га) и Шегарском (73,2 га) лесничествах на общей площади 1548,6 га.

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