Глава Северска Николай Диденко сохранил свой пост

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2017 // Фото: Seversknet.ru

Депутаты Думы закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Северск в Томской области в четверг по результатам тайного голосования переизбрали на должность сити-менеджера Николая Диденко, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Николай Диденко получил большинство голосов», — сказал представитель пресс-службы.

По данным городского парламента, на должность главы горадминистрации помимо Николая Диденко также претендовали замглавы управления по ЖКХ , транспорту и связи горадминистрации Владимир Родыгин и предприниматель Андрей Буланов.

Николай Диденко занимал пост руководителя администрации Северска с 2015 года, до этого он в течение двух лет занимал этот пост в статусе исполняющего обязанности.

Николай Диденко родился в 1959 году в украинском поселке Дзержинский. В 1991 году он окончил Томский инженерно-строительный институт, а в 1997 году — Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. В октябре 1996 года Николай Диденко получил должность главы администрации Ленинского района Томска, после чего с 1998 года по 2004 год он работал главой объединенной администрации Ленинского и Октябрьского округов Томска, первым заместителем мэра города, заместителем председателя Госдумы (в настоящее время Законодательной думы) Томской области. В 2004 году он занял пост начальника департамента земельных и имущественных отношений Новосибирска, в 2007 году Николая Диденко назначили заместителем мэра Новосибирска. С апреля 2012 года он занимал должность первого заместителя главы администрации ЗАТО Северск.

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