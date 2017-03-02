Томские ученые создали приложение для прогноза заболеваний сельхозкультур

2 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Студенты Томского политеха разработали приложение «Agropanic», задача которого — упростить работу агрономов. Приложение поможет аграриям при получении данных о погоде спрогнозировать болезни растений на полях, сообщает пресс-служба вуза.

Проведя исследование, авторы разработки пришли к выводу, что сельские хозяйства ежегодно теряют порядка 20% урожая зерна по вине болезней и различных катастроф.

«Общая сумма убытков российских производителей составляет порядка 24 млн рублей в год. Наше приложение поможет сократить эти затраты в два раза», — рассказывает Александр Погожев, магистрант Института кибернетики ТПУ.

Приложение будет получать данные о температуре воздуха и его влажности с локальных метеостанций, перерабатывать и выдавать прогноз — вспышки каких болезней, угрожающих сельскохозяйственным культурам, могут развиться при этих погодных условиях на территории хозяйства.

«Мы используем в нашем приложении фактически зарегистрированные метеостанцией данные, которые являются достаточно точными и позволяют с большой вероятностью рассчитывать вспышки тех или иных заболеваний. Процессы размножения большинства патогенных микроорганизмов (вирусов, грибков, бактерий и так далее) существенно зависят от влажности и температуры воздуха. Именно эти два фактора влияют на инкубационный период, темпы роста заболеваемости растений. Наше приложение позволит заблаговременно предсказать, что, к примеру, за семь дней пройдет инкубационный период того или иного заболевания. Соответственно, в течение этого времени нужно будет провести соответствующие профилактические мероприятия», — объясняет Александр Погожев.

Разработчики отмечают, что при создании приложения консультировались с учеными кафедры сельскохозяйственной биологии Томского госуниверситета.

«Модели развития различных патогенов существуют уже давно, однако все прогнозы сейчас делаются агрономами вручную. Новое приложение позволит упростить и ускорить процесс таких расчетов. Использовать его смогут как агрономы крупных сельхозпредприятий, так и обычные дачники», — уточняет Погожев.

Стоимость покупки и обслуживания приложения получится не высокой, тем более, что на территории многих крупных предприятий, говорят разработчики, уже есть свои метеостанции. А тем, у кого их нет, их приобретение не составит больших затрат — подходящие для «Agropanic» станции сейчас на рынке стоят порядка 25 тысяч рублей. Первый рабочий прототип приложения, обещают его авторы, появится уже этой весной.

«Он будет направлен на прогнозирование фитофтороза картофеля, следом к полевому сезону надеемся выпустить дополнение по прогнозу болезней пшеницы, вызванных ржавчинными грибами», — говорит Александр Погожев.

Сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с томскими компаниями. Проект политехников стал победителем регионального этапа конкурса проектов в сфере высоких технологий «IТ-прорыв», который прошел в Томске на днях. Теперь политехникам предстоит побороться за первое место с участниками из других городов России.

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