На следующей неделе в Томск прибудет передвижной выставочный комплекс РЖД

2 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

На следующей неделе, 7-8 марта, на железнодорожный вокзал Томск-I прибудет передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД», сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В составе передвижного комплекса 12 вагонов, в том числе 9 выставочных, в каждом из которых представлены тематические экспозиции, посвященные истории становления и развития российских железных дорог, демонстрирующие современные железнодорожные проекты и технологии в области инновационного развития, управления процессами перевозок, энергосбережения и энергоэффективности, молодежной и кадровой политики. Также в комплексе представлены разнообразные модели современного подвижного состава, объектов инфраструктуры и другие.

«В текущем году исполняется 80 лет образования ревизорского аппарата, в связи с чем в комплексе сделан акцент на инновационных технологиях качества и безопасности предоставляемых услуг», — говорится в сообщении.

Экскурсии для посетителей проводятся с 10:00 до 19:00 по местному времени, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Стоимость входного билета – 70 рублей. Для ветеранов ОАО «РЖД», детей до 12 лет, студентов и слушателей учебных заведений вход бесплатный.

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