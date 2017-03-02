Томские альпинисты привезли три медали с первенства России (ФОТО)

2 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгения Алексеева

Две томские альпинистки стали обладателями трех медалей на первенстве России по ледолазанию, которое проходило в Кирове 25 и 26 февраля, сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Юля Филатьева стала смогла получить серебро в дисциплинах «трудность» и «скорость». Еще одна Томска спортсменка - Ева Раскошная стала второй в «скорости».

Всего на соревнования выезжали 8 спортсменов из Томска. Все воспитанники объединения «Искра» МБОУДОД ДДЮ «КЕДР», тренера Темеревой Елены.

Фото: Елена Темерева

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