Чиновников томской мэрии проверят на долги по комуслугам

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2017 // Фото: Pixabay.com

Мэр Томска Иван Кляйн дал поручение проверить чиновников горадминистрации на наличие долгов по коммунальным услугам, сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующие запросы будут направлены в ресурсоснабжающие организации Томска.

«Задолженность населения по платежам за тепло, воду и электроэнергию растет. И кто, как не сотрудники мэрии, должны показать пример законопослушного поведения жителям», - подчеркнул Иван Кляйн.

По данным на февраль 2017 года томичи накопили долгов перед поставщиками электроэнергии, тепла и воды на сумму в почти 1,8 млрд рублей. Районные администрации постоянно анализируют информацию о поступлении платежей от нанимателей муниципальных квартир и ведут разъяснительную работу с должниками.

Помимо этого на сайте мэрии размещена полная информация о мерах социальной поддержки граждан на расходы по оплате ЖКХ.

На сегодняшний день муниципальные денежные выплаты по оплате ЖКУ получают 2513 томичей. Субсидия на оплату ЖКХ вТомске выплачивается более 20,3 жителей.

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