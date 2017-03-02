Чиновников томской мэрии проверят на долги по комуслугам
Мэр Томска Иван Кляйн дал поручение проверить чиновников горадминистрации на наличие долгов по коммунальным услугам, сообщает пресс-служба мэрии.
Соответствующие запросы будут направлены в ресурсоснабжающие организации Томска.
«Задолженность населения по платежам за тепло, воду и электроэнергию растет. И кто, как не сотрудники мэрии, должны показать пример законопослушного поведения жителям», - подчеркнул Иван Кляйн.
По данным на февраль 2017 года томичи накопили долгов перед поставщиками электроэнергии, тепла и воды на сумму в почти 1,8 млрд рублей. Районные администрации постоянно анализируют информацию о поступлении платежей от нанимателей муниципальных квартир и ведут разъяснительную работу с должниками.
Помимо этого на сайте мэрии размещена полная информация о мерах социальной поддержки граждан на расходы по оплате ЖКХ.
На сегодняшний день муниципальные денежные выплаты по оплате ЖКУ получают 2513 томичей. Субсидия на оплату ЖКХ вТомске выплачивается более 20,3 жителей.