Свидетеля по делу о коррупции на СХК подозревают в лжесвидетельстве - источник

2 марта 2017 / Томский Обзор

Следственные органы Томской области возбудили уголовное дело в отношении свидетеля по делу о коммерческом подкупе, которое рассматривалось в Северском городском суде, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«По предварительным данным, подозреваемый с октября 2015 года по февраль 2016 года в суде умышленно существенно изменил показания, которые он давал в ходе предварительного следствия», — говорится в пресс-релизе.

Вступивший в силу приговор суда опроверг новые показания свидетеля и оценил их, как не соответствующие действительности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

Источник в силовых структурах региона уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что речь идет о свидетеле по делу осужденного и амнистированного бывшего генерального директора ООО «Сибирский механический завод» (СМЗ, «дочка» ОАО «Сибирский химический комбинат», входит в ТВЭЛ) Анисима Учителя.

По данным следственного управления СКР по Томской области, А.Учитель, также являясь членом правления некоммерческого «Фонда развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск», с июня 2013 года по май 2014 года при пособничестве своего сына получил коммерческий подкуп от одной из коммерческих организаций в виде 30% доли в ее уставном капитале стоимостью 2 млн 263 тыс. рублей.

Фигурант дела помог этой организации в расширении производства по выпуску кабельно-проводниковой продукции на территории высвобождаемых площадей СХК, продавал этой компании станки, произведенные СМЗ, по заниженной стоимости, а также способствовал получению финансовой поддержки из фонда на 5 млн рублей.

А.Учителю инкриминировали коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством, а в его сыну — пособничество в коммерческом подкупе, сопряженное с вымогательством. Дела возбуждены на основании материалов УФСБ по Томской области.

19 февраля 2016 года суд приговорил А.Учителя к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, его сына Кирилла — к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. В связи с актом амнистии по случаю 70-летия Великой Победы суд освободил подсудимых от наказания со снятием судимости. Однако стороны обжаловали приговор.

А.Учитель с 1997 по 2003 годы занимал должность директора департамента недвижимости администрации Томска, затем — заместителя мэра Томска. Позднее занял пост первого заместителя генерального директора в представительстве РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными обществами Сибирской части России «Сибирьэнерго» (Красноярск), возглавлял медицинскую страховую компанию ЗАО «Макс-М» в Томске, работал в правительстве Москвы в должности заместителя префекта Северного административного округа.

В 2013 году А.Учитель был назначен заместителем гендиректора СХК по работе с органами власти и общественностью.

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