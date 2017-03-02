Томичей приглашают на перформанс от лаборатории «Три П»

2 марта 2017 / Томский Обзор / Фото: СФ ГЦСИ

В воскресенье, 5 марта, в Томске на закрытии выставки «Окна Независимых. Окно#1» состоится перформанс художников и участников лаборатории «Три П» Анатолия Долженко и Юлии Шашковой.

Как сообщают в Сибирском филиале Государственного центра современного искусства, лаборатория «Три П» - компания людей, увлеченных исследованием движения в различных пространствах. Сфера интересов: движенческие перформансы, site specific, танцевальные спектакли, видео-проекты, открытые лаборатории.

«Жизнь коротка, искусство вечно. Но что такое искусство? Может ли обычная вещь стать предметом искусства? И что с ней нужно для этого сделать? А если ее уничтожить, продолжит ли она быть искусством? Авторы выставки попытаются ответить на эти вопросы», — сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО (пер. Нахановича, 3а). Начало в 16.00.

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