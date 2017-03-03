Пьяный дебошир, гонявший сожительницу и сына, ранил полицейского в Томске

3 марта 2017 / Томский Обзор

Томские следователи проводят проверку по факту применения насилия к представителю власти, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, вчера днем, 2 марта, пьяный 38-летний мужчина устроил дебош, гоняя сожительницу и несовершеннолетнего сына по общему коридору этажа, размахивая ножом. Женщина с сыном забежала в квартиру, закрыла дверь на замок и вызвала полицейских.

«Увидев прибывший наряд полиции, мужчина закрыл изнутри общую дверь секции, затем уселся на подоконник и, размахивая ножом, стал кричать, что спрыгнет вниз», — говорится в сообщении.

В свою очередь сотрудники поисково-спасательной службы вскрыли входную дверь секции, в которую вошли полицейские. Участковый попытался успокоить мужчину, но тот ранил его ножом, порезав кисть. В пресс-службе УМВД уточняют, что здоровью участкового ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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